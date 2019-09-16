п. Ленинский, , 03:20 — REGNUM Жителям посёлка Ленинский Смоленского района Алтайского края не повезло ни летом, ни осенью. Сначала там погибли пчёлы, и вот теперь представители сельского хозяйства, кажется, снова нахимичили. Как сообщают «Вести-Алтай», практически каждый второй житель этого населённого пункта пожаловался врачам на тошноту, рвоту и общую слабость после того, как фермеры обработали поля с подсолнечником химикатами с воздуха.

Рядом с вертолётом алтайские журналисты обнаружили канистры с веществом под названием «Реглон Эйр». Это препарат третьего класса опасности (малоопасный для человека) с повышенным содержанием действующего вещества, специально разработанный для десикации подсолнечника и рапса авиаметодом. Тем не менее жители Ленинского уверены: всё дело в химии. В региональном управлении Роспотребнадзора в курсе распыления десикантов над подсолнечником в Смоленском районе и отмечают, что если будут выявлены очень грубые нарушения, то последует приостановка деятельности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2019 года мор пчёл постиг 81 пасеку в Советском, Зональном, Тальменском, Косихинском, Красногорском, Смоленском и Поспелихинском районах Алтайского края. По признанию заместителя министра сельского хозяйства Алтайского края Николая Халина, такая ситуация в регионе происходит впервые.

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