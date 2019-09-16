Томск, , 03:13 — REGNUM В Томске прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело о незаконном получении средств материнского капитала. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Томской области.

По данным ведомства, 29-летняя жительница Томского района обвиняется в мошенничестве. Установлено, что она договорилась с собственником о покупке жилого дома в селе Парбиг Бакчарского района за 128 тыс. рублей. При этом в договоре купли-продажи записали, что дом стоил 319 тыс. рублей. Получив документы, Пенсионный фонд перечислил на погашение долга в счёт займодателя средства маткапитала в размере 351,02 тыс. рублей.

По словам томички, оставшиеся деньги она потратила на собственные нужды. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году суд в Томске взыскал с женщины сумму материнского капитала, незаконно полученного ею за вымышленных детей.

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