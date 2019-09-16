Москва, , 03:08 — REGNUM Полиция Москвы задержала безработного мужчину, нанесшего собеседнику тяжелые ранения ножом, сообщает 16 сентября Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в ГУ МВД столицы.

Окровавленный нож Patrick Slattery

Как стало известно, сообщение о ножевом ранении в районе Южное Бутово на горячую линию МВД поступило от свидетелей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали безработного мужчину 1969 года рождения, который «который во время ссоры нанес проникающие колото-резаные ранения живота с повреждением внутренних органов мужчине 1978 г. рождения».

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение больницы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Правоохранители выясняют причины и обстоятельства конфликта.