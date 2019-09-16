Красноярск, , 01:58 — REGNUM Жертвами пожара, произошедшего в жилом доме Красноярска, стали восемь человек, четверо из которых несовершеннолетние, сообщает 16 сентября пресс-служба краевого управления МЧС.

Возгорание произошло в жилом доме по улице Гусарова, соответствующее сообщение поступило на горячую линию в третьем часу ночи. К моменту прибытия бригады МЧС пламя бушевало на площади 40 кв. м. В 03:36 по местному времени пожар был ликвидирован, в квартире обнаружены тела восьми человек, из которых четверо — дети.

В настоящее время на месте пожара работают оперативники. Пока не ясно, что могло стать причиной трагедии. Следователя намерены установить причины и обстоятельства смерти восьми человек в ближайшее время.