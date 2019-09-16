Нью-Йорк, США, , 01:09 — REGNUM Кардинально подошел к вопросу расставания с подругой бывший снайпер ЦРУ Винсент Верди, мужчина убил свою даму выстрелом в живот после того, как женщина приняла решение о прекращении общения, сообщает британский таблоид Daily Mirror.

Как стало известно, 56-летняя жительница Нью-Йорка мать двоих детей Элизабет Ли-Херман познакомилась с Верди на сайте знакомств и после периода переписки пара начала общаться в реальности. Однако после нескольких месяцев отношений женщина решила прервать их, что сильно разочаровало ее партнера.

Винсент преследовал ее несколько месяцев, посылая конфеты и цветы, а также тайно преследуя во время визитов в театр и даже к стоматологу, в результате чего женщина была вынуждена обратиться в полицию. Экс-снайпер ЦРУ был задержан и провел под стражей несколько дней, но, выйдя на свободу, вновь продолжил преследования.

В один из дней, одержимый манией влюбленный подкараулил свою подругу во время прогулки на велосипеде и выстрелил ей в живот, после чего пустил вторую пулю себе в голову. Женщину спасти не удалось, а сотруднику ЦРУ удалось выжить. Мужчину ожидает суд.