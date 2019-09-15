Алма-Ата, Казахстан, , 21:58 — REGNUM Посольство России проверяет данные о том, были ли среди пострадавших в ДТП с автобусом в Казахстане российские граждане, сообщили 15 сентября в пресс-службе дипведомства.

«На данный момент не поступало информации о том, что среди пострадавших в ДТП были граждане РФ. Эти сведения уточняются», — сообщили ТАСС в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Алматинской области Казахстана столкнулись поезд и пассажирский автобус. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, еще около девяти получили различные травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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