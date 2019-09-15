Нур-Султан, , 21:23 — REGNUM По факту столкновения поезда и пассажирского автобуса на станции Шамалган в Алматинской области Казахстана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили МИА «Казинформ» в Департаменте полиции Алматинской области.

Скорая помощь. Казахстан Gov.kz

«Возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 3, — говорится в сообщении ведомства. — Расследование поручено Департаменту полиции Алматинской области».

По уточненным данным, в результате аварии на станции Шамалган погиб один человек (водитель 1979 года рождения), еще трое получили различные травмы.

Ранее СМИ сообщали о двух погибших.

Читайте также: Пассажирский автобус и поезд столкнулись в Казахстане