Нур-Султан, 15 сентября 2019, 21:23 — REGNUM По факту столкновения поезда и пассажирского автобуса на станции Шамалган в Алматинской области Казахстана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили МИА «Казинформ» в Департаменте полиции Алматинской области.
«Возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 3, — говорится в сообщении ведомства. — Расследование поручено Департаменту полиции Алматинской области».
По уточненным данным, в результате аварии на станции Шамалган погиб один человек (водитель 1979 года рождения), еще трое получили различные травмы.
Ранее СМИ сообщали о двух погибших.
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