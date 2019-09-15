Миссиссога, Канада, , 21:23 — REGNUM Причиной перестрелки в канадском городе Миссиссога стали разногласия между несколькими группами молодых людей из-за видеоклипа, передает телеканал CBC.

Отмечается, что конфликт начался из-за разногласий по поводу видеоклипа одного из рэп-исполнителей, который был выпущен в эфир на прошлой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы, устроенной неизвестными в канадской провинции Онтарио, погиб 17-летний подросток. Ранены пять человек, в том числе подростки 13, 15 и двое 17 лет, а также женщина 50-ти лет. Все пострадавшие были госпитализированы, состояние одного раненого оценивается как тяжёлое.

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