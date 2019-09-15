Дамаск, , 20:55 — REGNUM На севере Сирии возле одной из больниц взлетел на воздух заминированный автомобиль. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщают источники в Управлении гражданской обороны.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, в городе Чобанбей. По предварительным данным, в результате взрыва погибли 12 человек, еще несколько получили различные ранения.

В настоящее время на месте теракта работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.

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