Якутск, , 17:17 — REGNUM По факту исчезновения вертолета Eurocopter BO-105 в Оймяконском районе Якутии, на борту которого находились три человека (пилот и два пассажира), проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

По предварительным данным, пилот воздушного судна перестал выходить на связь 13 сентября 2019 года. Принадлежащий ООО «Маяк» вертолет Eurocopter BO-105, предназначенный для перевозки рыбы, направлялся по маршруту «поселок Усть-Нера Оймяконского района-озеро Аяма-ручей Уточан-Усть-Нера».

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