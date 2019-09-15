Красноярск, , 16:41 — REGNUM В Красноярске комиссия после обследования дома, где произошел взрыв, разрешила вернуться в свои квартиры эвакуированным жителям, сообщили 15 сентября в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что комиссией было проведено визуальное обследование пострадавшего подъезда, в результате принято решение о возвращении жителей в свои квартиры. В настоящее время идет восстановление теплового контура дома.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 15 сентября в Красноярске в жилом негазифицированном десятиэтажном доме произошел хлопок.

В результате происшествия деформировалась стена между мусоропроводом и лестничной клеткой, вылетели стёкла из окон подъезда, есть повреждения у балконов жильцов, получили повреждения личные автомобили, припаркованные возле подъезда. Пострадавших нет.

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