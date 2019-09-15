Пекин, 15 сентября 2019, 16:09 — REGNUM Гражданка Китая была арестована в аэропорту города Пекина за скандал, устроенный ею на борту авиалайнера. Об этом 15 сентября сообщает газета Beijing News.
По информации издания, инцидент произошёл на борту самолёта, совершавшего перелёт Афины — Пекин. Пассажирка, которая была гражданкой КНР, после употребления алкогольных напитков начала скандалить с другими пассажирами и вести себя агрессивно.
Кроме того, китаянка умудрилась покусать стюардессу, пытавшуюся купировать скандал и успокоить буйную пассажирку.
После приземления самолёта в аэропорту Пекина скандальную пассажирку задержали сотрудники полиции. В настоящее время женщина арестована за административное правонарушение.
Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Санкт-Петербурге авиадебошира, прилетевшего из Тель-Авива. Жителю Санкт-Петербурга за дебош на борту самолёта в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф или административный арест на 15 суток.
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