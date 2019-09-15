Пекин, , 16:09 — REGNUM Гражданка Китая была арестована в аэропорту города Пекина за скандал, устроенный ею на борту авиалайнера. Об этом 15 сентября сообщает газета Beijing News.

Полиция. Китай Krokodyl

По информации издания, инцидент произошёл на борту самолёта, совершавшего перелёт Афины — Пекин. Пассажирка, которая была гражданкой КНР, после употребления алкогольных напитков начала скандалить с другими пассажирами и вести себя агрессивно.

Кроме того, китаянка умудрилась покусать стюардессу, пытавшуюся купировать скандал и успокоить буйную пассажирку.

После приземления самолёта в аэропорту Пекина скандальную пассажирку задержали сотрудники полиции. В настоящее время женщина арестована за административное правонарушение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Санкт-Петербурге авиадебошира, прилетевшего из Тель-Авива. Жителю Санкт-Петербурга за дебош на борту самолёта в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф или административный арест на 15 суток.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге задержали авиадебошира, прилетевшего из Тель-Авива