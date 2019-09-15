Нью-Дели, , 15:52 — REGNUM По меньшей мере 11 человек стали жертвами кораблекрушения на реке Годавари в индийском штате Андхра-Прадеш. Об этом 15 сентября сообщает газета Times of India.

Лодки на Годавари vijay chennupati

Трагедия произошла днём 15 сентября. Лодка, на борту которой находился 61 турист, перевернулась во время водной экскурсии по реке Годавари недалеко от населённого пункта Девипатнам.

К поисково-спасательной операции, по распоряжению главного министра штата Джагана Мохана Редди, помимо Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, были привлечены военные и авиация. Спасательная операция проводится под личным контролем Редди.

Кроме того, Редди издал приказ должностным лицам региона немедленно приостановить все перевозки водными видами транспорта и проверить сроки действия лицензий на суда.

Также главный министр штата распорядился о выплате денежной компенсации семьям погибших.

В настоящее время спасены более 20 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Причины и обстоятельства крушения судна расследуются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум 40 беженцев в результате кораблекрушения у берегов Ливии в 15 километрах от города Хомс.

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