Берлин, , 14:26 — REGNUM Один человек погиб, ещё 21 пострадали в результате пожара в доме престарелых на юго-западе Германии в городе Идар-Оберштайн. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

Возгорание произошёл поздно вечером 14 сентября в доме престарелых в городе Идар-Оберштайн, расположенном на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии.

По предварительной информации, в результате пожара погиб один человек, один госпитализирован в тяжёлом состоянии в городскую больницу, ещё 20 человек получили лёгкие травмы.

Причина и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации около 150 человек из-за пожара, вспыхнувшего в жилом комплексе для престарелых в графстве Чешир на северо-западе Англии. Информации о пострадавших не поступало.

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