Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM Возгорание произошло во временном деревянном храме-часовне в Свердловской области. Об этом 15 сентября сообщает ГУ МЧС по региону и пресс-служба епархии Екатеринбурга.

По данным епархии, деревянный храм-часовня Преображения Господня был построен в посёлке Верхняя Сысерть в Сысертском городском округе как временный на период восстановления храма Успения Пресвятой Богородицы 1917 года постройки.

В настоящее время пожарные расчёты МЧС пытаются локализовать пожар. Согласно последним данным, огонь успел перекинуться на стоящий рядом с часовней жилой дом.

Пострадавших нет, информация по пожару уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре площадью около 400 кв. метров, который вспыхнул в Богородице-Рождественском монастыре в Москве. В результате пожара никто не пострадал.

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