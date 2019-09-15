Бангкок, , 14:00 — REGNUM 32 человека погибли в результате наводнений, вызванных сезонными дождями на северо-востоке Таиланда. Об этом 15 сентября сообщает газета Bangkok Post.

Ливневые дожди продолжаются в Таиланде с конца августа. Стихией были затронуты 32 провинции Таиланда, пострадали около 418 тысяч семей. Из сильно затопленных районов в провинциях Рой Ет, Сисакет, Убон Ратчатхани и Ясотхон были эвакуированы более 24 тысяч человек.

По информации от местных властей, больше других от наводнений пострадала провинция Убон Ратчатхани, в которую устремились водные потоки из других северо-восточных провинций.

При этом отмечается, что, как заявляют представители местных властей, в случае, если дожди прекратятся в ближайшее время, все жители, эвакуированные из затопленных районов, смогут вернуться домой через 4−5 дней. Для ускорения оттока воды заинтересованные организации мобилизовали рабочую силу и спецтехнику.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наводнении в результате сильных ливней в столице Алжира, которое привело к подтоплению станций метро и здания аэропорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Дожди в столице Алжира привели к закрытию части метро и затоплению улиц