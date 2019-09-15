Москва, , 11:56 — REGNUM 32 авиарейса задержаны, ещё два отменены в московских аэропортах. Об этом 15 сентября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 11:10 больше всего изменений в расписании авиарейсов произошло в аэропорту «Домодедово»: здесь задержаны 18 рейсов и отменены два.

В аэропорту «Шереметьево» произошла задержка восьми рейсов, в аэропорту «Внуково» задержаны шесть рейсов. В подмосковном аэропорту «Жуковский» изменений в расписании не произошло.

Причины изменений в расписании не сообщаются. Отметим, что синоптики предупреждали о пасмурной и дождливой погоде 15 сентября в Москве. Также в Москве и Подмосковье ожидается порывистый ветер, скорость отдельных порывов может достигать 15−17 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене около 50 авиарейсов в аэропортах Москвы.

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