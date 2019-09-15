Красноярск, , 10:31 — REGNUM В аэропорту Красноярска из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку самолет Як-42. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Воздушное судно принадлежит компании «Красавиа». На его борту находились 116 человек. Известно, что самолет летел в Уфу из Талакана.

Пролетая в районе Красноярска экипаж Як-42 сообщил, что у них на борту произошла поломка. Самолет сел в штатном режиме аварийной посадки не было.