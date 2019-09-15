Якутск, , 10:04 — REGNUM В Оймяконском улусе Якутии вертолет Eurocopter, принадлежащий ресурсодобывающей компании не выходит на связь. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Якутиии.

Известно, что пропавший вертолет принадлежал предприятию, которое занимается добычей драгоценных металлов и руды. На борту находились три человека. В установленное время вертолет не вышел на связь.

К поискам пропавшего вертолета привлечены вертолеты частныз компаний, а также силы МЧС.