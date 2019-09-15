Якутск, , 09:15 — REGNUM Пилот вертолёта Eurocopter перестал выходить на связь в Оймяконском районе Якутии, на борту воздушного судна находятся три человека. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о том, что пилот вертолёта Eurocopter с двумя пассажирами на борту не выходит на связь поступила в региональное ведомство 15 сентября. Вертолёт принадлежит частной добывающей компании.

Предварительно установлено, что пилот выполнял перелёт по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера. Целью перелёта была перевозка груза заранее заготовленной рыбы.

Пилот перестал выходить на связь при перелёте по маршруту в сторону ручья Уточан. Сработки аварийного маяка при этом зафиксировано не было.

Для проведения поисково-спасательной операции в район рыболовецкой базы в устье реки Уточан вылетели два вертолёта. С озера Аяма вылетел вертолет Eurocopter, из поселка Усть-Нера — вертолет Robinson. Оба воздушных судна принадлежат частным компаниям.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении в Красноярском крае обгоревшего вертолёта Ми-2 с останками двоих человек. Предполагается, что это вертолёт, пропавший после вылета из ямальского микрорайона Коротчаево в городе Новый Уренгой.

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