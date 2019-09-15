Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Здание торгового центра (ТЦ) было оцеплено полицией в пригороде Арлингтона в американском штате Вашингтон из-за сообщений о стрельбе. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба полиции города в Twitter ведомства.

Полиция Matty Ring

Информация о стрельбе поступила в отделение полиции вечером 14 сентября. Предполагалось, что стрельбе могла произойти в кинотеатре, расположенном внутри торгового центра.

Прибывшие на место предполагаемой стрельбы сотрудники полиции оцепили здание торгового центра и начали проверку полученной информации. Все люди, находившиеся в торговом центре, были эвакуированы, в операции по обследованию территории был задействован полицейский вертолёт.

Согласно предварительным данным, информация о стрельбе подтверждения не получила. В результате инцидента травмы получил один человек, пытавшийся самостоятельно эвакуироваться из здания ТЦ до приезда полиции. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время оцепление снято.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в канадской провинции Онтарио, которая была устроена неизвестными злоумышленниками. В результате стрельбы погиб один человек, пострадали пятеро.

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