Сургут, Югра, , 08:41 — REGNUM В Югре делом о падении двух мальчиков в вентиляционную шахту на территории жилого комплекса «Возрождение» в Сургуте займётся полиция. Об этом сообщает «СургутИнформТВ» по информации следственного отдела СУ СКР по ХМАО.

Уголовное дело будет возбуждаться по статье статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). По информации сургутских журналистов, ответственными за происшествие собираются назначить рабочих подрядной организации «Северстрой».

Напомним, 14 августа около 20:30 по местному времени на территории жилого комплекса «Возрождение», расположенного на ул. Мелик-Карамова, двое мальчиков 7 и 9 лет, играя во дворе дома, забрались в открытое окно вентиляционной шахты и провалились на глубину 7 метров в подземный паркинг. Один из них получил лёгкие травмы, другой — перелом бедра.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что на площадке сотрудники компании «Северстрой» проводили работы по установке мультимедийного музея «Россия — моя история». И двое рабочих сняли железную решетку, оставив проём, ничем не оградив потенциально опасный объект.

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