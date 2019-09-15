Челябинск, , 08:31 — REGNUM Четыре человека погибли, отравившись газом, идущим от гнилого картофеля в Челябинской области. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Тела погибших были обнаружены вечером 14 сентября в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района. Среди погибших были трое мужчин и подросток 16-ти лет, следов насильственной смерти на телах обнаружено не было.

По предварительным данным, погибшие, пытаясь очистить помещение, отравились газообразными продуктами гниения картофеля.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств смерти людей. Назначены все необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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