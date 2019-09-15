Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 06:55 — REGNUM Жертвами пожара, охватившего частную клинику в Рио-де-Жанейро, стали 11 человек, сообщает Xinhua со ссылкой на сообщения местных властей.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что все погибшие были пожилыми пациентами клиники в возрасте от 66 до 69 лет. Причиной смерти в большинстве случаев стало вдыхание продуктов горения.

Большое количество пациентов получили ранения, однако точное число пострадавших до сих пор не озвучено официально. Многие ранения, не связаны непосредственно с огнем, так, одна пожилая женщина, спасаясь от пожара, сломала обе лодыжки.

Кроме того, стало известно, что госпитализированы 20 из 224 сотрудников клиники.

Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла объявил о трехдневном трауре по жертвам трагедии.

Всего в больнице находилось 103 пациента, часть из которых была в отделении интенсивной терапии.