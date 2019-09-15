Ереван, , 04:12 — REGNUM Трагедией окончилось нападение медведя на двух туристов из Польши. Об обстоятельствах гибели поляка сообщает 14 сентября «Sputnik Армения».

Вид на гору Арагац (сс) Armenak Margarian

Как стало известно, два гражданина Польши, мужчина и женщина, находились с туристическим визитом в Армении. Поляки были на высоте 3500 метров на склоне горы Арагац, когда повстречались к крупным медведем.

Защищая спутницу, парень встал встал на пути дикого хищника, в результате чего оба, человек и медведь, покатились по крутому склону. В это время девушка вызвала спасателей, сообщив, что ее парень ранен, и ему требуется медицинская помощь.

Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили молодого человека без признаков жизни.

«На место на вертолете вылетели врачи медцентра «Эребуни», которые констатировали смерть гражданина Польши Петра Б. 1986 года рождения», — говорится в сообщении МЧС Армении.

Причиной смерти стали травмы головы, полученные от падения или от схватки с хищником.