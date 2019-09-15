Ангарск, Иркутская область, , 03:49 — REGNUM При пожаре в Ангарске, причиной которого стал взрыв самогонного аппарата, пострадали пятеро, в том числе трое детей, сообщает 15 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Как стало известно, возгорания произошло на втором этаже 5-этажного жилого дома. Огонь распространился на площади 90 кв. м. С места пожара были эвакуированы пять человек, среди которых трое — дети. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, источником пожара стал взорвавшийся самогонный аппарат. В настоящее время на месте происшествия работает полиция, эксперты пожарной лаборатории устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.