Киев, , 01:24 — REGNUM Мужчина, обливший накануне знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и подпаливший ее, задержан полицией в Запорожской области, сообщает 14 сентября пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.

Как стало известно правоохранителям, 13 сентября подозреваемый и жертва распивали спиртные напитки в компании знакомых. В разгар ссоры мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег с помощью зажигалки.

В настоящее время пострадавшая с ожогами находится в больнице. Подозреваемый задержан, в числе прочего его обвиняют в покушении на убийство.