Ярославль, , 21:51 — REGNUM Президент Ярославской торгово-промышленной палаты Павел Кузнецов задержан по подозрению в махинациях с субсидиями из федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил осведомленный источник.

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Кузнецов является директором и собственником ООО «Завод дорожных машин», который расположен в городе Рыбинске. Именно с деятельностью на посту директора и связано возбужденное уголовное дело. По данным источника ИА REGNUM, завод получал субсидии из федерального бюджета, направленные на поддержку отечественной автомобильной промышленности. Между тем, как подозревает следствие, дорожные машины, которые проходили как отечественные и произведенные в Рыбинске, закупались в Китае.

Сумма ущерба бюджету, по предварительным данным, составляет от 200 до 300 млн рублей.

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