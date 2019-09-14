Ярославль, , 21:25 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам погибших и пострадавшим в аварии на двадцатом километре трассы Ярославль-Иваново. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Средства будут выделены из резервного фонда правительства области.

Авария с автобусом в Ярославской области Yarregion.ru

«Родственники погибших смогут получить по миллиону рублей. Пострадавшие — по сто тысяч, — написал в своих социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь. Важно, чтобы в беде люди чувствовали поддержку окружающих».

Всем пациентам, находящимся сейчас в больницах Ярославля, в полном объеме оказывается медицинская помощь.

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