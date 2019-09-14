Ярославль, , 16:46 — REGNUM Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Ярославской области возросло до 29 человек, об этом 14 сентября сообщается на официальном сайте МВД региона.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате ДТП семь человек погибли, 29 получили ранения», — отмечается в заявлении.

В настоящее время двое пострадавших находятся в реанимации, им была сделана операция.

Напомним, утром 14 сентября на трассе Ярославль-Иваново произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате инцидента погибли водители обоих транспортных средств, а также пятеро пассажиров. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, что и послужило причиной катастрофы.

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