пос. Нейво-Рудянка, , 16:04 — REGNUM Смертельный пожар в свердловском посёлке Нейво-Рудянка мог произойти из-за неисправности обогревателя. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Сейчас по факту смерти двух девочек 2016 и 2017 годов рождения возбуждено уголовное дело. Его завели по факту причинения смерти по неосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире муниципального дома на первом этаже утром 14 сентября произошёл пожар. На площади 5 кв. метров горели личные вещи. Из оказавшейся в дыму квартиры пожарные вынесли двух девочек, но спасти их не удалось. Мать детей находится в больнице.

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