р-н Октябрьский, , 15:39 — REGNUM Пассажирам севшего 14 сентября на мель пассажирского судна «Метеор» в Октябрьском районе ХМАО оказана необходимая медицинская и транспортная помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Двое пострадавших госпитализированы на вертолете в Няганскую окружную больницу. Третий получил лёгкую травму. Также на месте работают медики из посёлка Перегрёбного.

Остальных пассажиров транспортировали на другом теплоходе «Метеор».

Как сообщало ИА REGNUM, в 11:40 по местному времени (09:40 мск) в единую диспетчерскую службу Октябрьского района поступило сообщение о том, что пассажирское судно «Метеор», следовавшее по маршруту Берёзово — Ханты-Мансийск по реке Оби, село на мель в районе села Перегрёбного. На его борту, по уточнённым данным, находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.

На данный момент ведётся доследственная проверка происшествия.

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