Архангельск, , 15:17 — REGNUM Два радиоактивных понтона, простоявших больше месяца на берегу Белого моря, решено утилизировать. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Напомним, понтоны пришвартовались к берегу после взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Местные журналисты зафиксировали превышение уровня радиации и сняли это на видео.

Спустя 10 дней архангельский губернатор отреагировал на сообщения в СМИ.

«…разработан комплекс мероприятий, который включает в себя, во-первых, демонтаж и вывоз для утилизации технологического оборудования, а во-вторых, снятие с мели и транспортировку для утилизации самих понтонов», — сообщил Орлов Вконтакте.

Он также подчеркнул, что после инцидента на военном полигоне были организованы и проведены все необходимые лабораторные исследования морской воды, почвы и растительности, которые «однозначно подтверждают, что никаких угроз здоровью населения и окружающей среде не существует».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Сразу после ЧП уровень радиации в Северодвинске был превышен в два раза.