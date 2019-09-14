Ханты-Мансийск, , 14:54 — REGNUM В Югре один из пассажиров севшего на мель судна «Метеор» получил тяжёлые травмы. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники во властных структурах.

Югра, Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Гражданин, а также ещё один пассажир, госпитализированы. Их доставили вертолётом в Нягань.

Как сообщало ИА REGNUM, судно село на мель на реке Оби. Оно держало путь от Берёзово до Ханты-Мансийска. Авария произошла в Октябрьском районе. На корабле находились 105 пассажиров, а также шестеро членов экипажа.

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