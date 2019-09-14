Ярославль, , 14:54 — REGNUM Количество пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и фуры в Ярославской области возросло до 28 человек. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Последствия аварии Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в настоящее время зарегистрировано 28 пострадавших в результате ДТП, которое произошло около 11:00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Число погибших при ДТП не изменилось — всего погибло семь человек.

Уточняется, что всего в автобусе ехало 35 человек, включая водителя. По предварительным данным, автобус не был оборудован ремнями безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и грузовика MAN в Ярославской области. По предварительным данным, жертвами ДТП стали семь человек, пострадали 19.

Согласно предварительной версии, авария произошла в результате выезда грузовика на полосу встречного движения.

Читайте ранее в этом сюжете: В МЧС сообщили точное число жертв ДТП с автобусом в Ярославской области