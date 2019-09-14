Ханты-Мансийск, , 14:36 — REGNUM Два человека были госпитализированы с севшего на мель на реке Обь в Югре пассажирского судна «Метеор». Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба правительство региона.

Югра, Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации транспортной полиции, судно. принадлежащее компании «Северречфлот», следуя по маршруту из Берёзово в Ханты-Мансийск село на мель недалеко от посёлка Перегребное в октябрьском районе. По уточнённым данным, на борту судна находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.

Двое пострадавших в результате ЧП госпитализированы при помощи вертолёта в окружную больницу города Нягань. По предварительной информации, один из пострадавших получил серьёзный ушиб отдела позвоночника, врачи предполагают наличие перелома.

Остальные пассажиры будут доставлена в пункт назначения.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Начата проверка обстоятельств и причин произошедшего. Следователями запрошена нужная документация, устанавливается размер ущерба, причинённый владельцу судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП с судном на реке Обь в Югре. Ранее сообщалось, что на борту «Метеора» было 66 человек, включая экипаж судна.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре