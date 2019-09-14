Донецк, 14 сентября 2019, 14:25 — REGNUM Подрыв фугасной мины произошёл на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом 14 сентября сообщил журналистам представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
По словам Басурина, инцидент произошёл в районе населённого пункта Красногоровка, который находится на подконтрольной Украине территории ДНР.
Во время восстановительных работ, проводимых 28-й бригадой после пожара на позициях, двое военнослужащих подорвались на фугасе, установленном ранее 24-й бригадой.
В результате подрыва снаряда один из военнослужащих Украины погиб, второй получил ранения.
Ранее ИА REGNUM сообщало о 22 случаях нарушения «режима тишины» украинскими войсками на территории ДНР. В результате обстрелов военнослужащими Киева населённых пунктов ДНР пострадали ряд жилых зданий.
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