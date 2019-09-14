Чебоксары, , 13:07 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 14 сентября, произошла авария с участием микроавтобуса. В результате происшествия два человека получили ранения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Маршрутка врезалась в столб 21.мвд.рф

Авария произошла около 11:20 возле одного из домов по улице К. Иванова в Чебоксарах. По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса «Форд-Транзит», следовавший по маршруту № 22, не справился с управлением и врезался в столб.

В момент ДТП в салоне маршрутки находились три человека. Две женщины с ушибами обратились за медицинской помощью.

«Причины аварии устанавливаются, внешних признаков опьянения у 32-летнего водителя микроавтобуса не имеется», — говорят в МВД по Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Яльчикском районе Чуваши в аварию попал школьный автобус, перевозивший 20 детей. В результате столкновения автобус вылетел в кювет, ранения получили три школьника. Следственное управление СКР по республике проводит проверку по данному факту.

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