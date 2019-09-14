Челябинск, , 13:02 — REGNUM В Челябинске сотрудники полиции ищут гражданина, который 13 сентября напал на офисы «Единой России» и общественной приёмной Дмитрия Медведева. Фотографии подозреваемого и видео довела до представителей СМИ пресс-служба областного главка МВД России.

На вид подозреваемому 30−35 лет. Особых примет нет. Сотрудники полиции просят граждан, узнавших этого человека или знающих о его местонахождении, сообщить об этом в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на офисы произошло 13 сентября. Подозреваемый испортил фасады зелёнкой.

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