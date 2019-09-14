Посёлок городского типа Лебяжье, Курганская область, , 13:02 — REGNUM Пропавшего подростка из Курганской области обнаружили в городе Мичуринске Тамбовской области. Девушку, ушедшую из дома неделю назад, поместили в социально-реабилитационный центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Ночью на остановке общественного транспорта города Мичуринска полицейские обнаружили 17-летнюю девушку из посёлка Лебяжье Курганской области. В полицейском участке выяснилось, что подросток находится в розыске. Она ушла из дома 3 сентября, не взяв документы и деньги. Девушка сообщила правоохранителям, что приехала в за сотни километров автостопом. Отмечается, что она из благополучной семьи. Родители переживали её побег, подключили к поискам родственников и волонтёров.

Тамбовские полицейские связались с коллегами из Курганской области. Сейчас девушка ждёт приезда родителей в реабилитационном центре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, побеги подростков из дома не всегда заканчиваются благополучно. В августе 2018 года года в Томской области найдено тело 17-летнего юноши из ямальского города Ноябрьска, который уехал из дома на велосипеде ещё в июне, прихватив крупную сумму денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Пропавшего ямальского подростка нашли мёртвым в Томской области