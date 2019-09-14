Ханты-Мансийск, , 12:13 — REGNUM Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре на реке Обь. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в Октябрьском районе, неподалеку от населённого пункта Перегребное. На борту судна находились 66 человек, включая шесть членов экипажа.

Точной информации о пострадавших нет. Судно принадлежит компании «Северречфлот», оно следовало по маршруту из населённого пункта Берёзово в Ханты-Мансийск.

В настоящее время к месту происшествия направляются сразу три судна компании «Северречфлот», на борту одного из них находятся медики. Кроме того, за пассажирами выехал теплоход, который доставит их в пункт назначения. Планируется, что вся операия по перевозке людей займёт около двух часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о понижении уровня воды в реке Обь. По информации ГУ МЧС города Новосибирска, в русле реки появилось много новых мелей. Спасатели обратились с просьбой к владельцам судов быть предельно внимательными во время поездок по реке.

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