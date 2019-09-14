Ярославль, , 12:08 — REGNUM Девять человек погибли, 20 пострадали в результате столкновения грузовой фуры и пассажирского автобуса в Ярославской области. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП в Ярославской области Дмитрий Чуйко, группа «Автоновости Рыбинск» Вконтакте

Авария произошла в районе посёлка Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе на 20-м километре автодороги «Ярославль — Заячий холм — Иваново». Грузовая фура столкнулась с автобусом ПАЗ.

По предварительным данным, ДТП произошло в результате выезда фуры на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП погибли девять человек, пострадали 21, в том числе один ребёнок. На месте ДТП работают сотрудники полиции и спасатели. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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