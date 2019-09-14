Донецк, , 11:00 — REGNUM Режим перемирия был нарушен украинской армией 22 раза за ушедшие сутки. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Войска Киева вели по территории ДНР огонь из миномётов калибром 120 мм и 82 мм, гранатомётов, вооружения БМП/БТР крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия. Общее количество боеприпасов, применённых войсками Украины по территории ДНР составило 125 единиц.

Под обстрелами оказались населённые пункты Коминтерново, Горловка (посёлок шахты имени Изотова), Саханка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Ясиноватая, Минеральное.

Были повреждены в результате обстрелов два жилых дома в посёлке шахты имени Изотова (район города Горловка), и шесть жилых домов в населённом пункте Широкая балка. Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками в ДНР в период с 00:00 до 18:00 мск 13 сентября.

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