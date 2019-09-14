Анкара, , 09:42 — REGNUM В сельской местности района Кулп турецкой провинции Диярбакыр боевики Рабочей партии Курдистана при помощи замаскированного СВУ взорвали автомобиль с гражданами, направлявшимися на сбор дров. В результате теракта погибло 7 человек, ещё 10 ранены.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, незадолго до взрыва на месте теракта была замечена машина, принадлежащая мэрии района. В ходе проведенной операции сотрудники сил безопасности Турции задержали главу местного отделения Демократической партии народов и начальника научного отдела мэрии Кулпа. Правоохранительные органы продолжают работу по поиску непосредственных исполнителей теракта.

Следствие установило, что террористами было использовано взрывное устройство дистанционной активации. Диаметр воронки от взрыва составляет около 1,5 метра. Также выяснилось, что боевики дождались проезда груженного древесиной трактора, стремясь лишить жизни максимально возможное количество людей.