Аддис-Абеба, , 09:38 — REGNUM Полиция города Уолисо в эфиопском штате Оромо была вынуждена вмешаться в разборки между двумя торговцами на местном рынке после того, как петух одного из них проглотил золотые серьги другой торговки. В отчете полицейских сообщается, что «проворный» петух выхватил и склевал две золотых сережки весом 1,75 карат у Хачалту Бедир — торговки, которая сама также продает куриц на рынке в Уолисо. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ECADF.

Вмешательство полиции стало необходимо и неизбежно после того, как инцидент породил разногласия, которые чуть не вылились в массовую драку между толпами «сочувствующих» тому или иному торговцу. В конце концов офицеры полиции предложили двум торговцам заключить сделку — владелец сережек покупает «золотого» петуха.

Бедир в итоге согласилась купить птицу за 150 эфиопских бырров (5 долларов США). Местные СМИ позже сообщили, что вскоре новая владелица и ее муж зарезали петуха и вернули себе съеденные им золотые серьги.