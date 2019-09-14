Луганск, , 09:16 — REGNUM Режим перемирия был нарушен войсками Киева четыре раза за минувшие сутки. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинскими военнослужащими были обстреляны населённые пункты Красный Яр, Калиново-Борщеватое, Золотое-5 и Лозовое. При обстрелах украинские боевики использовали гранатомёты, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о погибших, либо пострадавших при обстрелах территории ДНР украинскими войсками не поступало.

Сведений о повреждениях гражданской инфраструктуры нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх случаях обстрела территории ЛНР со стороны Украины.

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