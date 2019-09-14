Вашингтон, , 08:35 — REGNUM В Атлантическом океане неподалеку от Багамских островов сформировался тропический шторм «Умберто». Об этом 13 сентября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

На данный момент тропический шторм «Умберто» находится в 210 километрах к юго-востоку от острова Большой Абако и двигается в северо-западном направлении со скоростью 2,5 метра в секунду. Скорость ветра в пределах шторма достигает 18 метров в секунду.

Уже сегодня «Умберто» принесет на Багамские острова сильный ветер и дождь.

Напомним, что 1 сентября на Багамы обрушился тропический шторм «Дориан». Он унес жизни 50 человек, при этом пропавшими без вести числятся около 2,5 тыс. человек. На островах повреждены или разрушены более 13 тыс. строений.