Москва, , 07:44 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад о расследовании ЧП с самолетом Airbus A321, принадлежащем авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившем аварийное приземление на кукурузном поле около аэропорта Жуковский.

По данным МАК, промежуточные итоги расследования подтверждают первоначальную версию о том, что причиной отказа обоих двигателей самолёта стало попадание в них птиц.

Также сообщается, что промежуточный отчет о расследовании будет опубликован в ближайшее время.

Кроме этого, отмечается, что доклад содержит данные о состоянии А321, анализ полета и описание действий наземных служб, записи переговоров экипажа с диспетчерами и действия пожарных и аварийно-спасательных команд. При этом в нем будут рекомендации по безопасности полетов из аэропорта Жуковский.

Доклад будет направлен в авиакомпанию «Уральские авиалинии», владельцу самолета — Royal Flight, а также французскому бюро расследования (BEA) — разработчику машины.

Отметим, как сообщалось, ранее, 15 августа, при взлете самолета А-321 компании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта «Жуковский» произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя, которые в результате этого отказали. Самолет, направлявшийся в Симферополь, удалось посадить в кукурузном поле, при этом никто из 224 пассажиров не пострадал, сам же самолет получил значительные повреждения.