Екатеринбург, , 06:43 — REGNUM С начала года в Свердловской области из-за нарушения правил дорожного движения водителями автобусов произошло 86 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Уточняется, что в таких ДТП три человека погибли, а ещё 131 — получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что ранее сотрудники управления ГИБДД по Свердловской области провели рейд, в ходе которого 24 автобуса были сняты с рейсов из-за технических неисправностей, были составлены 74 административных протокола, а 30 должностных лиц привлечены к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с начала года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 126 детей-пассажиров, а в отношении водителей транспортных средств, которые не пристёгивали детей во время поездки возбуждено более 13 тыс. административных дел.

Читайте также: В Свердловской области подвели итоги «детского» рейда «Безопасная дорога»

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале за 8 месяцев произошло более 100 ДТП с участием детей-пассажиров