Копривница , , 01:17 — REGNUM О землетрясении магнитудой 3 в районе города Копривница (Хорватия) сообщила хорватская сейсмологическая служба.

Уточняется, что эпицентр землетрясения, которое произошло 13 сентября, находится в 14 км от Копривницы. Жители города и его окрестностей ощутили подземные толчки.

Напомним, в Копривнице, расположенной в 70 км от хорватской столицы, проживают более 30 тысяч человек.

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